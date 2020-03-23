Зубков: Уболівальники Ференцвароша недолюблюють Петряка

Уболівальники Ференцвароша не пробачили українському півзахиснику Іван Петряк перехід у Фегервар.

Про це розповів нападник Шахтаря Олександр Зубков, який зараз захищає кольори Ференцвароша на правах оренди.

"Петряк вам не заздрить? Ні. У нас з ним чудові стосунки - щодня листуємося, зідзвонюємося. Він тільки радий моїм успіхам, а я його. Заздрість - погана якість.

Що про Петряка думають вболівальники Ференцвароша? М'яко кажучи, Ваньку недолюблюють. Під час гри в нього і келихи з пивом летіли, і запальнички з монетами. Поки вони його не пробачили. Але ви ж знаєте, що час лікує", - розповів Зубков.