Футбол з глядачами в Італії можливий не раніше жовтня - епідеміолог

П'єрлуїджі Лопалко зробив невтішний прогноз

Джерело - La Repubblica.

В Італії буде можливе проведення футбольних матчів з глядачами лише після жовтня 2020 року.

Про це заявив епідеміолог П'єрлуїджі Лопалко.

"Потрібно бути чесними з людьми, але не тероризувати їх. Думаю, проведення матчів з глядачами буде неможливим до жовтня. Мій прогноз - обмежувальні міри триватимуть як мінімум до літа", - заявив Лопалко.

Кілька днів тому Італія вийшла на перше місце в світі за кількістю смертей від коронавірусу. Їхня кількість вже перевищила 5 тисяч осіб.

Раніше, Аталанта заборонила Маліновському спілкуватися з пресою.

Нагадаємо, два працівники Аталанти загинули від коронавірусу.