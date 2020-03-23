 Футбол з глядачами в Італії можливий не раніше жовтня - епідеміолог | Футбол | Champion.com.ua
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Футбол з глядачами в Італії можливий не раніше жовтня - епідеміолог

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П'єрлуїджі Лопалко зробив невтішний прогноз
Футбол з глядачами в Італії можливий не раніше жовтня - епідеміолог
#Серія А, #коронавірус

Джерело - La Repubblica.

В Італії буде можливе проведення футбольних матчів з глядачами лише після жовтня 2020 року.

Про це заявив епідеміолог П'єрлуїджі Лопалко.

"Потрібно бути чесними з людьми, але не тероризувати їх. Думаю, проведення матчів з глядачами буде неможливим до жовтня.

Мій прогноз - обмежувальні міри триватимуть як мінімум до літа", - заявив Лопалко. 

Кілька днів тому Італія вийшла на перше місце в світі за кількістю смертей від коронавірусу. Їхня кількість вже перевищила 5 тисяч осіб.

Раніше, Аталанта заборонила Маліновському спілкуватися з пресою.

Нагадаємо, два працівники Аталанти загинули від коронавірусу.

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