Футбол з глядачами в Італії можливий не раніше жовтня - епідеміолог

Джерело - La Repubblica.
В Італії буде можливе проведення футбольних матчів з глядачами лише після жовтня 2020 року.
Про це заявив епідеміолог П'єрлуїджі Лопалко.
"Потрібно бути чесними з людьми, але не тероризувати їх. Думаю, проведення матчів з глядачами буде неможливим до жовтня.
Мій прогноз - обмежувальні міри триватимуть як мінімум до літа", - заявив Лопалко.
Кілька днів тому Італія вийшла на перше місце в світі за кількістю смертей від коронавірусу. Їхня кількість вже перевищила 5 тисяч осіб.
Раніше, Аталанта заборонила Маліновському спілкуватися з пресою.
Нагадаємо, два працівники Аталанти загинули від коронавірусу.