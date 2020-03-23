Лінекер пішов на самоізоляцію, адже в його сина є симптоми коронавірусу

Джерело - Чемпіон.
Ексгравець збірної Англії, а нині телеведучий Гарі Лінекер, прийняв рішення піти на карантин.
Про це Гарі написав в Twitter.
"Пішов в самоізоляцію, оскільки у сина - Джорджа, з'явилися симптоми. Вони не типові - він повністю перестав відчувати смаки і запахи. Дивно, що він не особливо звертав на це увагу. Він провів зі мною майже тиждень. Я був уважний, мив руки і дотримувався дистанції, але все одно пішов на карантин", - написав Лінекер.
In self isolation as @GeorgeLineker has symptoms. They’re not the regular ones, but complete loss of sense of taste and smell. Odd these have not been pointed out much. Been nearly a week and has spent time at mine. I’ve been vigilant, hand washing/distancing but isolation it is.— Gary Lineker (@GaryLineker) March 23, 2020
Раніше, Манчестер Сіті зацікавився двома гравцями на позицію Зінченка.
Нагадаємо, Зінченко показав пусті магазини Манчестера.