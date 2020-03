Лінекер пішов на самоізоляцію, адже в його сина є симптоми коронавірусу

Ексгравець збірної Англії, а нині телеведучий Гарі Лінекер, прийняв рішення піти на карантин.

Про це Гарі написав в Twitter.

In self isolation as @GeorgeLineker has symptoms. They’re not the regular ones, but complete loss of sense of taste and smell. Odd these have not been pointed out much. Been nearly a week and has spent time at mine. I’ve been vigilant, hand washing/distancing but isolation it is.