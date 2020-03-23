Палкін: Хочемо дограти чемпіонат, щоб все було по-чесному

Джерело - Великий футбол.
Донецькому Шахтарю би хотілося дограти чемпіонат УПЛ сезону 2019/2020 років.
Про це заявив гендиректор гірників Сергій Палкін.
"Звісно, нам би хотілося дограти чемпіонат. Питання в тому, як це зробити, тому що ситуація змінюється щодня. Часом, навіть кожну годину. Ми за те, щоб дограти, щоб все було по-чесному. Але одне - наше бажання, інше - як все буде виходити, виходячи з ситуації, що склалася", - сказав Палкін.
Відзначимо, що після 23 турів Шахтар впевнено лідирує в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи найближчих переслідувачів на 13 балів.
Раніше, Шахтар потрапив до ТОП-100 найдорожчих клубів світу.
Нагадаємо, УПЛ застерегла клуби від невиплати зарплат гравцям під час карантину.