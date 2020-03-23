Палкін: Хочемо дограти чемпіонат, щоб все було по-чесному

Донецькому Шахтарю би хотілося дограти чемпіонат УПЛ сезону 2019/2020 років.

Про це заявив гендиректор гірників Сергій Палкін.

"Звісно, нам би хотілося дограти чемпіонат. Питання в тому, як це зробити, тому що ситуація змінюється щодня. Часом, навіть кожну годину. Ми за те, щоб дограти, щоб все було по-чесному. Але одне - наше бажання, інше - як все буде виходити, виходячи з ситуації, що склалася", - сказав Палкін.