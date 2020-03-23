В Іспанії безстроково призупинили весь професійний футбол

Нині ніяких дат повернення немає

Ла-Ліга та Королівська федерація футболу Іспанії оголосили про припинення матчів чемпіонату країни на необмежений термін через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє RFEF.

Весь професійний футбол призупинений до зміни ситуації в країні та указу уряду Іспанії, як повідомляє RFEF.

Нагадаємо, спочатку були перенесені два найближчих тури Ла Ліги і нижчих дивізіонів. Керівництво Прімери висловлює свою подяку всім тим, хто надає найважливіші послуги іспанському народу в цей непростий час, а також свої співчуття родичам загиблих.

Зараз в Іспанії понад 29 тисяч хворих (четвертий показник у світі) і 1 813 смертей (третій показник у світі).

Раніше, колишній президент Реала помер від коронавірусу.

Нагадаємо, зафіксовано перший випадок захворювання на коронавірус у Барселоні.