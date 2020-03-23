Буяльський: Динамо випадково потрапило на третє місце

У деяких матчах УПЛ VAR спрацював не на користь київського Динамо.

Про це заявив півзахисник киян Віталій Буяльський.

"На мою думку, це просто збіг обставин, а клуб, футболісти і тренерський штаб виявилися заручниками ситуації. Але, думаю, найближчим часом усе налагодиться, адже на третє місце ми потрапили випадково - це всі прекрасно бачили.

У деяких іграх нам не щастило, у деяких - VAR спрацював не на нашу користь. Коли цієї системи не було, наші голи не зараховували, говорили, мовляв, ось введуть VAR - буде все нормально. Тепер ввели - і у нас по кілька вилучень у кожному матчі не зрозуміло, за що. Це неправильно, потрібно розрізняти ігрові моменти, коли можна давати грати, незалежно від того, за інерцією нога пішла чи ні. Якщо першим дотиком зіграв у м'яч - потрібно продовжувати грати. А у нас трактують такі моменти, як ризик завдання травми. Хочеться запитати: так що, гравцеві потрібно було прибирати ногу, щоб нам гол забили? Що б він потім тренеру сказав?

Згадайте момент у матчі Ліверпуль - Наполі, коли ван Дейк завдав травми гравцеві суперника, якого в результаті замінили, а ван Дейку навіть попередження не показали, оскільки він першим дотиком зіграв у м'яч і лише потім за інерцією - у ногу. А у нас це вилучення. Тож повторюся: наше третє місце - це збіг обставин. Упевнений, час усе розставить на свої місця", - зазначив Буяльський.