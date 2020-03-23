Матч Ліги чемпіонів став головним джерелом поширення коронавірусу у Ломбардії

В Італії продовжує прогресувати пандемія коронавірусу

Джерело - Чемпіон.

Перший матч Аталанти з Валенсією (4:1) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, що відбувся 19 лютого, став головним джерелом поширення коронавірусу в Ломбардії.

Про це повідомляє Cadena SER.

Такої позиції дотримуються в Італії.

Нагадаємо, що гра пройшла за повних трибун Сан-Сіро. На цей час в Італії зафіксований майже 60 тисяч хворих і понад 5 тисяч померли. Практично половина хворих зареєстровані в Ломбардії.

Раніше, Аталанта заборонила Маліновському спілкуватися з пресою.

Нагадаємо, два працівники Аталанти загинули від коронавірусу.