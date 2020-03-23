Сетьєн визначився з майбутнім Дембеле у Барселоні

Джерело - football24.ua.
Нападник Барселони Усман Дембеле може не перейматися за своє майбутнє в каталонському клубі.
Про це повідомляє Sport.es.
Француз не перебуває в когорті гравців, які можуть покинути Камп Ноу під час літнього трансферного вікна.
Барселона не планує продавати Дембеле влітку. Керівництво клубу впевнене, що форвард зможе принести користь команді і довести свій високий рівень. Окрім того, на гравця розраховує Кіке Сетьєн, який очолив каталонців після відставки Ернесто Вальверде.
Зазначається, що у випадку відновлення поточного сезону і реабілітації француза він не буде брати участі в матчах, а сконцентрується на підготовці до наступної кампанії.
Нагадаємо, через постійні травми Дембеле зміг зіграти лише 10 матчів у сезоні 2019/20 і відзначився одним голом.
Раніше, Барселона виставила Грізманна на продаж.
Нагадаємо, Обамеянг може перейти у Барселону.