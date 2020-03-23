Дикий: Якщо не зможемо дограти УПЛ, то можемо завершити, як зараз, або взяти тільки перший етап

УПЛ має два запасні варіанти

Джерело - Профутбол.

В УПЛ існує два варіанти визначення переможця і призерів чемпіонату, якщо не зможуть дограти.

Про це заявив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"Якщо не зможемо закінчити чемпіонат у терміни, встановлені УЄФА, будемо вирішувати з клубами. У нас буде два варіанти: завершити чемпіонат так, як він виглядає зараз, або взяти тільки перший етап, не брати до уваги 23-й тур. Будемо пропонувати цих два сценарії.

З приводу вильоту також розглядається кілька варіантів. Варіанти є, але поки оголошувати ми їх не будемо. Нам треба провести додаткові консультації з УАФ. Можна розширити лігу, якісь кардинальні заходи вжити. Треба, щоб все було узгоджено з УАФ", - сказав Дикий.

Раніше, Динамо продовжило карантин.

Нагадаємо, Сидорчук виступив проти дострокового завершення УПЛ.