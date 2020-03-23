Матчі плей-оф відбору Євро-2020 перенесено на червень

Тоді ж свої товариські матчі може зіграти і Україна

Джерело - Sport Arena.

Визначення інших учасників перенесеного чемпіонату Європи має відбутися в червні.

Про це повідомляє Sport Arena.

УЄФА переніс вирішальні матчі плей-оф за право виступати на Євро на червневе вікно - з 1 по 9 червня 2020 року. В цей же період відбудуться товариські матчі збірних, раніше заплановані на період з 23 по 31 березня.

Команди, яким належить виступити в плей-офф, повинні підготуватися до ігор в червневий період. Очікується, що півфінали будуть зіграні 4 червня, а вирішальні матчі - 9 червня. Наразі УЄФА очікує підтвердження від національних федерацій про свою готовність зіграти в ці дати.

Крім цього, в УЄФА рекомендували перенести товариські гри, які були заплановані на березень, на червень. Два спаринги можуть пройти в інших місцях, ніж це було заплановано раніше.

Таким чином, Українська асоціація футболу повинна підтвердити УЄФА проведення товариських матчів до 30 квітня. Спочатку планувалося провести два виїзні поєдинки проти Франції та Польщі, але ігри скасували через пандемію коронавірусу.

Раніше, збірна України отримала рекордну премію за вихід на Євро-2020.