Зінченко: Карантин в Англії потрібно було вводити раніше

В умовах карантину Манчестер Сіті піклується про всіх гравців і персонал.

Про це заявив півзахисник збірної України Олександр Зінченко.

"Скільки не ходжу в супермаркет, дійсно, немає деяких продуктів. Зокрема, немає м'яса і туалетного паперу. Можна замовляти онлайн, але тоді доведеться чекати 8 днів. Тому поки така ситуація. На щастя, Манчестер Сіті піклується про всіх гравців і персонал. Не встигаю я відкрити очі, як у мене особисте повідомлення від лікаря: як самопочуття у мене, у моїх рідних і близьких. Плюс, мені привозять їжу 6 днів на тиждень і буквально завтра привезуть все обладнання для підтримки форми.

У мене немає інформації, де перебуває Пеп Гвардіола, хоча він і живе в 50 метрах від мене. Ми підтримуємо зв'язок з гравцями, але не всі знають, хто і де знаходиться. Деякі гравці все-таки полетіли, зокрема, наші бразильці і Бернарду Сілва, який перебуває в Португалії. Сьогодні я спілкувався з Гюндоганом і він планує сидіти в Манчестері, тому що це найбезпечніше місто для нього.

Тест на коронавірус будуть робити тільки тоді, коли з'являться будь-які симптоми. Доктор щоранку опитує гравців і якщо раптом у когось з'являються симптоми, одразу ж будуть проведені всі необхідні процедури.

Ніхто не володіє інформацією, коли може відновитися чемпіонат. Якщо говорити про Англію, то вони трохи повільніше реагують на все це. Буквально з завтрашнього дня тільки вводиться карантин. Як на мене, це потрібно було робити раніше. У мене є знайома, яка п'ятий рік живе в Англії, у неї є симптоми коронавірус, але їй кажуть ходити на роботу. Це ненормально", - сказав Зінченко.