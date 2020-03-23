Павелко: В першу чергу прагнемо дограти чемпіонат України

Якщо в УАФ побачать, що є вузьке вікно, де можуть дограти чемпіонат, то це в безумовному пріоритеті.

"Яка доля товариських матчів збірної України, які були заплановані на травень і червень? Прогнози робити дуже складно. УЄФА переніс березневі матчі на червень, а особливо плей-оф відбору Ліги Націй, де є і наші суперники в товариських матчах. Якщо відкриються ці дати - будемо вести по ним переговори.

У нас в пріоритеті - це закінчити чемпіонат. Якщо ми побачимо, що є вузьке вікно, де ми можемо дограти чемпіонат, то у нас це в безумовному пріоритеті", - зазначив Павелко.