 Павелко: В першу чергу прагнемо дограти чемпіонат України | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Відомий український легкоатлет потрапив у жахливу ДТП і потребує допомоги
Вчора 14:39 2863
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні 00:03 5549 2
Павелко: Впевнений, що до Євро-2021 збірна України буде готуватися на чолі з Шевченком
Вчора 22:25 199
Збірна України отримала рекордну премію за вихід на Євро-2020
Вчора 21:54 951
Максим Левицький: Після анексії Криму переїхав до Києва
Вчора 15:38 2212
Легендарний Мальдіні та його син заразилися коронавірусом
21.03.2020 22:04 3216
Стаховський до Гвоздика: Росія з радістю тебе забере
21.03.2020 14:48 4783 12
Стаховський: Найкращим часом були два місяці після Майдану, коли вся ця сволота зникла з території України
20.03.2020 17:54 3899 20
Екслайнсмен англійського чемпіоншип Олександр Салій: В Англії елітні арбітри заробляють 60 тисяч фунтів за сезон
20.03.2020 17:13 2023 2
У Києві скасували чемпіонат Європи з бадмінтону
20.03.2020 14:12 356
Блоги
Коронавірус і тренування: правила поведінки в спортзалі
Коронавірус і тренування: правила поведінки в спортзалі Андрій Твердохліб
Вчора 11:57 293
Про Палкіна, Шаблія, Вацка, Луніна, Димінського і багатьох інших - Олег Смалійчук
Про Палкіна, Шаблія, Вацка, Луніна, Димінського і багатьох інших - Олег Смалійчук Valeriy Ruchka
Вчора 09:00 1890
Він перетворив футбол на магію. Роналдінью святкує 40-річний ювілей
Він перетворив футбол на магію. Роналдінью святкує 40-річний ювілей Андрій Твердохліб
21.03.2020 18:28 1499
Легенда дня. У цей день народився Чарівник Айртон Сенна
Легенда дня. У цей день народився Чарівник Айртон Сенна Максим Буйдин
21.03.2020 15:53 2063
Алієв влаштував флешмоб з туалетним папером прямо в супермаркеті
Алієв влаштував флешмоб з туалетним папером прямо в супермаркеті Андрій Твердохліб
21.03.2020 15:47 1391 1
Тренування, які будуть корисними і для вас. Зірка українського спорту продовжує готуватися до Олімпіади
Тренування, які будуть корисними і для вас. Зірка українського спорту продовжує готуватися до Олімпіади Андрій Твердохліб
21.03.2020 15:25 331
Влада Седан і Олександр Зінченко тренуються під час карантину
Влада Седан і Олександр Зінченко тренуються під час карантину Андрій Твердохліб
21.03.2020 15:09 2079 1
Хавбек Динамо вивів флешмоб з туалетним папером на новий рівень
Хавбек Динамо вивів флешмоб з туалетним папером на новий рівень Андрій Твердохліб
21.03.2020 14:32 2090
Гравець Динамо відправив свою дівчину в нокдаун рулоном туалетного паперу
Гравець Динамо відправив свою дівчину в нокдаун рулоном туалетного паперу Valeriy Ruchka
20.03.2020 20:25 5746
Шовковський показав як божеволіє на карантині
Шовковський показав як божеволіє на карантині Valeriy Ruchka
20.03.2020 14:25 1701
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
06:55 Футбол Павелко: В першу чергу прагнемо дограти чемпіонат України 84
00:03 Блог Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ 5549 2
22 Березня 2020
23:54 Футбол Суркіс: Контракти мають виконуватися, футболісти ж не винні у ситуації з коронавірусом 596
23:39 Футбол Дибала став прикладом несправедливого ставлення до інфікованих коронавірусом 919
23:25 Автоспорт Гамільтон відмовився проходити тест на коронавірус 502
23:10 Легка атлетика 96 українських легкоатлетів та їх тренерів продовжують підготовку до Олімпіади за кордоном 167
22:55 Бокс Арум: Залиште Пакьяо у спокої, він старий і неконкурентоспроможний 728
22:40 Футбол Манчіні: Через коронавірус загинув мій друг, ми не готові до пекла 1120
22:25 Футбол Павелко: Впевнений, що до Євро-2021 збірна України буде готуватися на чолі з Шевченком 199
22:10 Футбол Президент клубу Серії А: Коронавірус - це чума і у цьому році більше не можна грати 375
21:54 Євро-2020 Збірна України отримала рекордну премію за вихід на Євро-2020 951
21:40 Футбол Екс-гравець Реала розкритикував іспанських політиків через коронавірус 738
21:25 Футбол Смалійчук не жалкує, що обізвав фанатів Карпат вівцями, і готовий зробити це знову 452
21:10 Футбол Лідери Барселони погодилися на зниження зарплати 650
20:55 Футбол Сидорчук виступив проти дострокового завершення УПЛ 737
20:40 Футбол Циганков має поважну причину порушувати карантин 1712
20:25 Футбол Клуб Першої ліги ще не отримав заборону на реєстрацію гравців, для цього потрібно рішення КДК 207
20:09 Футбол Яремчук потрапив до десятки найкращих бомбардирів тріо Європи 1088
20:05 Футбол Слуцьк - Славія-Мозир 3:1. Огляд матчу 567
19:55 Бокс Пакьяо - про коронавірус: Я не боюся померти 917
19:51 Футбол Белшина - ФК Мінськ 1:3. Огляд матчу 576
19:40 Футбол Колишній нападник збірної Нігерії загинув у ДТП 1000
19:25 Футбол Роналду здав тест на коронавірус 958
19:09 Футбол Каштру зробив дивну заяву про спалах коронавірусу 2364
18:55 Футбол Барселона знайшла несподівану заміну Умтіті 699

Павелко: В першу чергу прагнемо дограти чемпіонат України

Сьогодні 06:55 84 0
Президент УАФ - про першочергове завдання
Павелко: В першу чергу прагнемо дограти чемпіонат України
#Павелко, #УПЛ

Джерело - Великий футбол.

Якщо в УАФ побачать, що є вузьке вікно, де можуть дограти чемпіонат, то це в безумовному пріоритеті.

"Яка доля товариських матчів збірної України, які були заплановані на травень і червень? Прогнози робити дуже складно. УЄФА переніс березневі матчі на червень, а особливо плей-оф відбору Ліги Націй, де є і наші суперники в товариських матчах. Якщо відкриються ці дати - будемо вести по ним переговори.

У нас в пріоритеті - це закінчити чемпіонат. Якщо ми побачимо, що є вузьке вікно, де ми можемо дограти чемпіонат, то у нас це в безумовному пріоритеті", - зазначив Павелко.

Раніше, УАФ підготувала новий контракт для Шевченка.

Нагадаємо, збірна України не зіграє з Францією і Польщею.

Коментарі ()