Суркіс: Ми ніколи голосно свою допомога не афішуємо, але ви про це дізнаєтеся

Потрібно, щоб якомога менше людей виходило на вулицю, а будь-які інфекції, як приходять, так і йдуть.

Про це заявив президент Динамо Ігор Суркіс.

"Я закликаю всіх, щоб залишалися вдома і не розносили між своїми близькими, рідними і друзями цю заразу. Сьогодні ніхто не розуміє, чи є у нього інфекція чи ні. У мене батько, якому багато років, і я не хотів би в дім принеси інфекцію. Тому працюю з дому. Потрібно, щоб якомога менше людей виходило на вулицю, а будь-які інфекції, як приходять, так і йдуть. Я б тільки хотів, щоб наша країна зазнала якомога менше від цього втрат.

Динамо буде допомагати. Ми ніколи голосно свою допомога не афішуємо, але ви про це дізнаєтеся. Всім не зможемо допомогти, але зробимо все, щоб допомогти багатьом", - зазначив Суркіс.