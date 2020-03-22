Суркіс: Контракти мають виконуватися, футболісти ж не винні у ситуації з коронавірусом

Другий етап чемпіонату УПЛ сезону 2019/2020 років не варто було розпочинати.

Про це заявив президент Динамо Ігор Суркіс.

"На мій погляд, правильно, що зараз зупинений чемпіонат. Ми ж усі бачимо, що відбувається у футболі і навколо нас, що відбувається в Італії. Зараз про футбол не потрібно думати. Потрібно думати про те, щоб ця інфекція пройшла для нас з меншими втратами. Футбол без глядачів - це не футбол. Краще перечекати і не ганятися за таблицями або ще чимось. Футбол - це не найважливіше на сьогоднішній момент. Сьогодні на кону стоять людські життя - це найважливіше.

Другий етап чемпіонату ми зобов'язані були не починати. Тим більше, що до початку туру було відомо, що ми граємо без глядачів. Потрібно було зупинити чемпіонат, не починаючи розбивати його на шістки. А так ми почали і не закінчили. Така моя позиція. Хотілося б не думати, звичайно, що чемпіонат не відновиться".

Контракти гравців? Футболісти ж не винні, що сталася така ситуація, правильно? Моя думка: контракти повинні виконуватися. У нас же карантин поки на короткий період часу. Якщо чемпіонат не відбудеться, то можна буде дивитися, як роблять інші клуби. Ми поки це питання не розглядали і ні з ким із гравців це питання не піднімали. Говорили тільки про те, щоб гравці зберегли свої фізичні кондиції, щоб, коли турнір відновиться, не дивитися тренувальний процес в іграх", - зазначив Суркіс.