 Дибала став прикладом несправедливого ставлення до інфікованих коронавірусом | Футбол | Champion.com.ua
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Дибала став прикладом несправедливого ставлення до інфікованих коронавірусом

Вчора 23:39 550 0
Журналістка розкритикувала лікування VIP-персон
Дибала став прикладом несправедливого ставлення до інфікованих коронавірусом
#Дибала, #коронавірус

Джерело - Corriere dello Sport.

В Італії, яка потерпає від коронавірусу, допомогу надають насамперед багатим людям, а не тим, кому вона дійсно потрібна.

Про це заявила журналістка Сельваджія Лукареллі.

"Я вимагаю пояснень, чому людей, які помирають в Ломбардії, не можна забезпечити ватними паличками, а Дибалу і його подругу – можна. Я хочу знати, чому VIP-персонам - футболістам, журналістам, музикантам і дітям керівників компаній - віддається пріоритет.

У питанні здоров'я не повинно бути привілеїв. Я божеволію, коли сотні людей відчайдушно просять про ватні палички для хворих. Є якийсь спосіб забору мазка позачергово, за плату? Ну тоді розкажіть нам, де отримати цю послугу. Чи тільки Дибалі можна знати це?

Дибалі завдяки Ювентусу надали допомогу в приватній клініці, а деяким журналістам - у звичайній лікарні. Все це повинно припинитися. Бл***, потрібна ясність. Або всім, або нікому", - зазначила Лукареллі.

Раніше, Дибала та його дівчина заразилися коронавірусом.

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