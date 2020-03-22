Дибала став прикладом несправедливого ставлення до інфікованих коронавірусом

В Італії, яка потерпає від коронавірусу, допомогу надають насамперед багатим людям, а не тим, кому вона дійсно потрібна.

Про це заявила журналістка Сельваджія Лукареллі.

"Я вимагаю пояснень, чому людей, які помирають в Ломбардії, не можна забезпечити ватними паличками, а Дибалу і його подругу – можна. Я хочу знати, чому VIP-персонам - футболістам, журналістам, музикантам і дітям керівників компаній - віддається пріоритет.

У питанні здоров'я не повинно бути привілеїв. Я божеволію, коли сотні людей відчайдушно просять про ватні палички для хворих. Є якийсь спосіб забору мазка позачергово, за плату? Ну тоді розкажіть нам, де отримати цю послугу. Чи тільки Дибалі можна знати це?

Дибалі завдяки Ювентусу надали допомогу в приватній клініці, а деяким журналістам - у звичайній лікарні. Все це повинно припинитися. Бл***, потрібна ясність. Або всім, або нікому", - зазначила Лукареллі.