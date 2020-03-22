Павелко: Впевнений, що до Євро-2021 збірна України буде готуватися на чолі з Шевченком

Нині УАФ веде переговори про продовження контракту з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком.

Про це заявив керівник асоціації Андрій Павелко.

"Думаю, нашим уболівальникам, гравцям збірної сьогодні неможливо уявити збірну без Шевченка. Сама відповідь напрошується, але про офіційне підписання, думаю, дізнаєтеся окремо. Упевнений, буде все позитивним для наших уболівальників, збірної і гравців команди.

Все рухається в позитивному напрямку. Впевнений, наша збірна буде готуватися до Євро-2021 повній бойовій готовності. На чолі з Шевченком", - сказав Павелко.