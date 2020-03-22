 Манчіні: Через коронавірус загинув мій друг, ми не готові до пекла | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Відомий український легкоатлет потрапив у жахливу ДТП і потребує допомоги
Вчора 14:39 2458
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні 00:03 4801 1
Павелко: Впевнений, що до Євро-2021 збірна України буде готуватися на чолі з Шевченком
Вчора 22:25 145
Збірна України отримала рекордну премію за вихід на Євро-2020
Вчора 21:54 752
Максим Левицький: Після анексії Криму переїхав до Києва
Вчора 15:38 2167
Легендарний Мальдіні та його син заразилися коронавірусом
21.03.2020 22:04 3182
Стаховський до Гвоздика: Росія з радістю тебе забере
21.03.2020 14:48 4728 12
Стаховський: Найкращим часом були два місяці після Майдану, коли вся ця сволота зникла з території України
20.03.2020 17:54 3874 20
Екслайнсмен англійського чемпіоншип Олександр Салій: В Англії елітні арбітри заробляють 60 тисяч фунтів за сезон
20.03.2020 17:13 2016 2
У Києві скасували чемпіонат Європи з бадмінтону
20.03.2020 14:12 348
Блоги
Коронавірус і тренування: правила поведінки в спортзалі
Коронавірус і тренування: правила поведінки в спортзалі Андрій Твердохліб
Вчора 11:57 281
Про Палкіна, Шаблія, Вацка, Луніна, Димінського і багатьох інших - Олег Смалійчук
Про Палкіна, Шаблія, Вацка, Луніна, Димінського і багатьох інших - Олег Смалійчук Valeriy Ruchka
Вчора 09:00 1839
Він перетворив футбол на магію. Роналдінью святкує 40-річний ювілей
Він перетворив футбол на магію. Роналдінью святкує 40-річний ювілей Андрій Твердохліб
21.03.2020 18:28 1495
Легенда дня. У цей день народився Чарівник Айртон Сенна
Легенда дня. У цей день народився Чарівник Айртон Сенна Максим Буйдин
21.03.2020 15:53 2057
Алієв влаштував флешмоб з туалетним папером прямо в супермаркеті
Алієв влаштував флешмоб з туалетним папером прямо в супермаркеті Андрій Твердохліб
21.03.2020 15:47 1372 1
Тренування, які будуть корисними і для вас. Зірка українського спорту продовжує готуватися до Олімпіади
Тренування, які будуть корисними і для вас. Зірка українського спорту продовжує готуватися до Олімпіади Андрій Твердохліб
21.03.2020 15:25 324
Влада Седан і Олександр Зінченко тренуються під час карантину
Влада Седан і Олександр Зінченко тренуються під час карантину Андрій Твердохліб
21.03.2020 15:09 2068 1
Хавбек Динамо вивів флешмоб з туалетним папером на новий рівень
Хавбек Динамо вивів флешмоб з туалетним папером на новий рівень Андрій Твердохліб
21.03.2020 14:32 2079
Гравець Динамо відправив свою дівчину в нокдаун рулоном туалетного паперу
Гравець Динамо відправив свою дівчину в нокдаун рулоном туалетного паперу Valeriy Ruchka
20.03.2020 20:25 5732
Шовковський показав як божеволіє на карантині
Шовковський показав як божеволіє на карантині Valeriy Ruchka
20.03.2020 14:25 1691
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:03 Блог Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ 4801 1
22 Березня 2020
23:54 Футбол Суркіс: Контракти мають виконуватися, футболісти ж не винні у ситуації з коронавірусом 241
23:39 Футбол Дибала став прикладом несправедливого ставлення до інфікованих коронавірусом 549
23:25 Автоспорт Гамільтон відмовився проходити тест на коронавірус 284
23:10 Легка атлетика 96 українських легкоатлетів та їх тренерів продовжують підготовку до Олімпіади за кордоном 120
22:55 Бокс Арум: Залиште Пакьяо у спокої, він старий і неконкурентоспроможний 406
22:40 Футбол Манчіні: Через коронавірус загинув мій друг, ми не готові до пекла 803
22:25 Футбол Павелко: Впевнений, що до Євро-2021 збірна України буде готуватися на чолі з Шевченком 145
22:10 Футбол Президент клубу Серії А: Коронавірус - це чума і у цьому році більше не можна грати 298
21:54 Євро-2020 Збірна України отримала рекордну премію за вихід на Євро-2020 752
21:40 Футбол Екс-гравець Реала розкритикував іспанських політиків через коронавірус 536
21:25 Футбол Смалійчук не жалкує, що обізвав фанатів Карпат вівцями, і готовий зробити це знову 381
21:10 Футбол Лідери Барселони погодилися на зниження зарплати 440
20:55 Футбол Сидорчук виступив проти дострокового завершення УПЛ 561
20:40 Футбол Циганков має поважну причину порушувати карантин 1435
20:25 Футбол Клуб Першої ліги ще не отримав заборону на реєстрацію гравців, для цього потрібно рішення КДК 161
20:09 Футбол Яремчук потрапив до десятки найкращих бомбардирів тріо Європи 864
20:05 Футбол Слуцьк - Славія-Мозир 3:1. Огляд матчу 412
19:55 Бокс Пакьяо - про коронавірус: Я не боюся померти 736
19:51 Футбол Белшина - ФК Мінськ 1:3. Огляд матчу 396
19:40 Футбол Колишній нападник збірної Нігерії загинув у ДТП 830
19:25 Футбол Роналду здав тест на коронавірус 789
19:09 Футбол Каштру зробив дивну заяву про спалах коронавірусу 2225
18:55 Футбол Барселона знайшла несподівану заміну Умтіті 561
18:50 Блог Усика висміяли за його висловлювання про коронавірус 1132 1

Манчіні: Через коронавірус загинув мій друг, ми не готові до пекла

Вчора 22:40 803 0
Манчіні розповів про свої думки через пандемію
Манчіні: Через коронавірус загинув мій друг, ми не готові до пекла
#Манчіні, #коронавірус

Джерело - La Gazetta dello Sport.

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні втратив друга через пандемію коронавірусу.

Про це заявив сам фахівець.

"Я турбуюся про своїх батьків, які все ще живуть в Єзі, навіть якщо у них все добре. Моя сестра подзвонила мені і сказала, що друг дитинства помер від коронавірусу. Він грав зі мною в футбол, коли ми були дітьми. Він працював у благодійній організації в Єзі.

Бергамо найбільше постраждав від пандемії. 18 березня військові вантажівки виїхали з міста з 150 трунами. Вони повинні бути піддані кремації в інших містах і регіонах, тому що крематорій в Бергамо перевантажений, незважаючи на те, що працює 24 години на добу.

Вид цієї колони військових машин, які прямували з Бергамо з трунами, був як удар по обличчю. Ніхто не був готовий до такого пекла на землі. Думати, що люди вмирають через брак ліжок для інтенсивної терапії, абсурдно, абсолютно неприйнятно. Наші медики роблять героїчну роботу, і я абсолютно вірю в них. Ось чому я навіть не збираюся залишати Італію", - зазначив Манчіні.

Раніше, Лаціо визначився з ціною на Милинковича-Савича.

Нагадаємо, ПСЖ зацікавлений у трансфері лідера Лаціо.

Коментарі ()