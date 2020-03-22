Манчіні: Через коронавірус загинув мій друг, ми не готові до пекла

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні втратив друга через пандемію коронавірусу.

Про це заявив сам фахівець.

"Я турбуюся про своїх батьків, які все ще живуть в Єзі, навіть якщо у них все добре. Моя сестра подзвонила мені і сказала, що друг дитинства помер від коронавірусу. Він грав зі мною в футбол, коли ми були дітьми. Він працював у благодійній організації в Єзі.

Бергамо найбільше постраждав від пандемії. 18 березня військові вантажівки виїхали з міста з 150 трунами. Вони повинні бути піддані кремації в інших містах і регіонах, тому що крематорій в Бергамо перевантажений, незважаючи на те, що працює 24 години на добу.

Вид цієї колони військових машин, які прямували з Бергамо з трунами, був як удар по обличчю. Ніхто не був готовий до такого пекла на землі. Думати, що люди вмирають через брак ліжок для інтенсивної терапії, абсурдно, абсолютно неприйнятно. Наші медики роблять героїчну роботу, і я абсолютно вірю в них. Ось чому я навіть не збираюся залишати Італію", - зазначив Манчіні.