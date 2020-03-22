Президент клубу Серії А: Коронавірус - це чума і у цьому році більше не можна грати

Італійську Серію А не можна відновлювати в нинішньому сезоні і варто вже думати про наступний.

Про це заявив президент Брешії Массімо Челліно.

"Я думаю тільки про наступний сезон. Кубок, скудетто... Власник Лаціо Лотіто хоче скудетто? Хай забирає. Він переконаний, що у нього непереможна команда, дозволимо йому насолоджуватися цією думкою.

Є набагато важливіші речі. Потрібно думати не про те, коли відновити турніри, а про те, щоб вижити. І якщо говорити про футбол, то все повинно бути перенесено на наступний сезон. Реалізм, джентльмени. Це чума. В цьому році більше не можна грати. Думайте про наступний сезон. Хтось все ще не розуміє, що відбувається, і це гірше, ніж вірус. Я не вірю в чудеса, вже давно перестав в це вірити", - зазначив Челліно.