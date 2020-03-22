Екс-гравець Реала розкритикував іспанських політиків через коронавірус

Кампо висловився до некомпетентність політиків

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник Реала та збірної Іспанії Іван Кампо втомився слухати брехню і вигадки від політиків, які вішають на себе медалі.

Про це він написав у Twitter.

"Я вже за****ся слухати всю цю брехню і вигадки від політиків, які вішають на себе медалі. Знаючи, що іде глобальна пандемія, вони і пальцем не поворухнули. І щодня стає гірше через їхню йо**ну непослідовність і некомпетентність", - написав Кампо.

Hasta los 🥚de escuchar tanta falsedad y mentira continua de todos los políticos de España para ponerse su medalla sabiendo que venía una pandemia mundial y no han movido ni un puto dedo y cada día va a peor por su puta incoherencia e incompetencia. — Ivan Campo (@ivan_campo) March 22, 2020

Станом на 22 березня в Іспанії офіційно зафіксовано близько 29 тисяч хворих на коронавірус і понад 1700 смертей. За останню добу від COVID-19 в країні померло 394 особи.

Раніше, колишній президент Реала помер від коронавірусу.

Нагадаємо, легендарний Мальдіні та його син заразилися коронавірусом.