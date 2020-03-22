Циганков має поважну причину порушувати карантин

Собака вінгера рятує господаря від нудьги

Джерело - Чемпіон.

Динамо закликало своїх гравців оберігати себе від коронавірусу, але півзахисник Віктор Циганков не витримує цілодобове перебування вдома.

Про це сам футболіст повідомив в Instagram.

Собака вінгера Динамо Віктора Циганкова рятує господаря від нудьги.

22-річний гравець опублікував милі фото, де на типовому березневому снігу вигулює свого улюбленця.

Переглянути цей допис в Instagram Let it snow ❄️☃️🌨 #unpredictable2020 Допис, поширений Viktor Tsygankov 🇺🇦 (@viktortsygankov) 22 Бер 2020 р. о 4:07 PDT

У нинішньому сезоні УПЛ Циганков провів 21 матч, в яких відзначився 8-ма голами та 6-ма асистами. Нагадаємо, Прем'єр-ліга призупинила турнір на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

Раніше, Динамо продовжило карантин.