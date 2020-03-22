Циганков має поважну причину порушувати карантин

Джерело - Чемпіон.
Динамо закликало своїх гравців оберігати себе від коронавірусу, але півзахисник Віктор Циганков не витримує цілодобове перебування вдома.
Про це сам футболіст повідомив в Instagram.
Собака вінгера Динамо Віктора Циганкова рятує господаря від нудьги.
22-річний гравець опублікував милі фото, де на типовому березневому снігу вигулює свого улюбленця.
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У нинішньому сезоні УПЛ Циганков провів 21 матч, в яких відзначився 8-ма голами та 6-ма асистами. Нагадаємо, Прем'єр-ліга призупинила турнір на невизначений термін через пандемію коронавірусу.
Раніше, Динамо продовжило карантин.