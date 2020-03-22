 Клуб Першої ліги ще не отримав заборону на реєстрацію гравців, для цього потрібно рішення КДК | Футбол | Champion.com.ua
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Клуб Першої ліги ще не отримав заборону на реєстрацію гравців, для цього потрібно рішення КДК

Сьогодні 20:25 109 0
Окрім штрафу за неофіційні м'ячі клуб повинен 500 тисяч гривень за образу арбітра
Клуб Першої ліги ще не отримав заборону на реєстрацію гравців, для цього потрібно рішення КДК
#Рух

Джерело - Sport Arena.

Львівський Рух не отримував заборону на реєстрацію гравців для участі у другій частині сезону.

Про це повідомляє Sport Arena.

Для цього необхідне відповідне рішення КДК УАФ, який проводить розслідування фактів фальсифікації документів.

Але отримати паспорти футболістів команда не може, поки не погасить борг за штрафами за невикористання офіційного м'яча. ПФЛ штрафував Рух на 25 тисяч гривень за кожен матч, загальна сума становить за 9 ігор 225 тисяч гривень.

Крім цього команда оштрафована на 500 тисяч за образу арбітра президентом клубу Григорієм Козловським. Борг клуб також не виплатив.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ  розслідує фальсифікацію документів з боку Руху. Львівський Рух намагався оскаржити в КДК санкції за невикористання офіційного м'яча ПФЛ і надав документ договору з постачальником екіпірування, схожий на підроблений.

Рух відмовлявся від офіційного м'яча ПФЛ компанії Select, мотивуючи це нібито контрактом з Puma. Однак виявилося, що компанія, з якою Рух підписав контракт, створена в Ужгороді через 7 місяців після дати підписання договору львівським клубом з даною компанією.

Раніше, Рух достроково завершив турецький збір через коронавірус.

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