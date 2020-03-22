 Каштру зробив дивну заяву про спалах коронавірусу | Футбол | Champion.com.ua
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Каштру зробив дивну заяву про спалах коронавірусу

Сьогодні 19:09 1882 0
Тренер гірників задався філософським питанням
Каштру зробив дивну заяву про спалах коронавірусу
#Каштру, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Існують мікроскопічні істоти, здатні впоратися з будь-яким світовим лідером.

Про це наставник Шахтаря Луїш Каштру написав в Instagram.

"Життя постало перед усіма нами в новому образі. Раптово подорожі, ігри, тренування, аналіз звітів, планування більше не мають сенсу. Моє життя, наші життя змінилися. Це призвело до того, що ми виходимо з дому в масках, готуємо, стежимо за одягом, читаємо, пишемо і дивимося телевізор, щоб спробувати зрозуміти, в якому напрямку рухаємося. Багато хто з нас стурбовані питанням Чому?

Планета вирівнює баланс? Або це результат безвідповідального ставлення людства? Чому ми не були готові? Ми могли б поставити багато питань. Але я впевнений в одному: наша планета, Земля, належить не тільки людям, і не тільки Людина здатна нав'язати свою волю. Існують мікроскопічні істоти, здатні впоратися з будь-яким світовим лідером. Все змінилось. Планета дуже змінилася.

Питання, які ми всі ставимо: А що тепер? Так, що далі? Я сумую за свободою. Вживайте заходів обережності і бережіть себе. Обіймаю всіх і бажаю міцного здоров'я. Також хочу висловити подяку всім тим професіоналам, хто захищає наше здоров'я по всьому світу без найменшого натяку на прояв слабкості. Вітаю Вас, чемпіони", – написав Каштру.

 
 
 
 
 
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Жизнь предстала перед всеми нами в новом обличии. Внезапно путешествия, игры, тренировки, анализ отчетов, планирование больше не имеют смысла. Моя жизнь, наши жизни изменились. Это привело к тому, что мы выходим из дома в масках, готовим, следим за одеждой, читаем, пишем и смотрим телевизор, чтобы попытаться понять, в каком направлении движемся. Многие из нас задаются вопросом ПОЧЕМУ? Планета выравнивает баланс? Или это результат безответственного отношения человечества? Почему мы не были готовы? Мы могли бы задать много вопросов. Но я уверен в одном: наша планета, Земля принадлежит не только людям, и не только Человек способен навязать свою волю. Существуют микроскопические существа, способные справиться с любым мировым лидером. Все изменилось. Планета очень изменилась. Вопрос, который мы все задаем: А ЧТО ТЕПЕРЬ? ДА, ЧТО ДАЛЬШЕ? Я скучаю по СВОБОДЕ. Принимайте меры предосторожности и берегите себя. Обнимаю всех и желаю крепкого здоровья. Также хочу выразить благодарность всем тем профессионалам, кто защищает наше здоровье по всему миру без малейшего намека на проявление слабости. Поздравляю Вас, ЧЕМПИОНЫ. ⠀ Life has shown a new face to all of us. Suddenly travelling, games, training, alyses, planning no longer make sense. My life, our lives have changed. It has taken us to the point where we go out wearing masks, we cook, take care of our clothes, read, write and watch television in order to try to figure out in what direction we are going. Many of us wonder WHY? Is the planet balancing itself? Is it due to the careless attitude of humanity? Why weren’t we ready? We could ask many questions. There is one thing I am certain about: our planet, the Earth, doesn’t only belong to human beings and not only Man has the ability to impose his will. There are microscopic beings that can deal with any world leader. It has changed. The planet has changed a lot. The question which we all ask is: AND NOW, YES AND NOW? I miss FREEDOM. Protect yourself and take care. A Hug and Good Health to everyone. I want to express my gratitude to all those professionals who protect our health around the whole world, showing no signs of weakness. Congratulations, CHAMPIONS

Допис, поширений Luis Castro (@luis_castro_official)

Нагадаємо, Шахтар повісив цінник на Мудрика.

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