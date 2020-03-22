Каштру зробив дивну заяву про спалах коронавірусу

Існують мікроскопічні істоти, здатні впоратися з будь-яким світовим лідером.

Про це наставник Шахтаря Луїш Каштру написав в Instagram.

"Життя постало перед усіма нами в новому образі. Раптово подорожі, ігри, тренування, аналіз звітів, планування більше не мають сенсу. Моє життя, наші життя змінилися. Це призвело до того, що ми виходимо з дому в масках, готуємо, стежимо за одягом, читаємо, пишемо і дивимося телевізор, щоб спробувати зрозуміти, в якому напрямку рухаємося. Багато хто з нас стурбовані питанням Чому?

Планета вирівнює баланс? Або це результат безвідповідального ставлення людства? Чому ми не були готові? Ми могли б поставити багато питань. Але я впевнений в одному: наша планета, Земля, належить не тільки людям, і не тільки Людина здатна нав'язати свою волю. Існують мікроскопічні істоти, здатні впоратися з будь-яким світовим лідером. Все змінилось. Планета дуже змінилася.

Питання, які ми всі ставимо: А що тепер? Так, що далі? Я сумую за свободою. Вживайте заходів обережності і бережіть себе. Обіймаю всіх і бажаю міцного здоров'я. Також хочу висловити подяку всім тим професіоналам, хто захищає наше здоров'я по всьому світу без найменшого натяку на прояв слабкості. Вітаю Вас, чемпіони", – написав Каштру.