Мілевський запросив коментаторів російського телеканалу до Білорусі

Український футболіст готує на свіжому повітрі

Джерело - Чемпіон.

35-річний український форвард Динамо-Брест Артем Мілевський запросив коментаторів російського телеканалу Матч ТВ до Білорусі.

Про це футболіст написав Мілевський в Instagram.

"Матч ТВ, ласкаво просимо до нас, в Білорусь. Шмурнову, Генічу, Черданцеву привіт", - написав Мілевський.

Переглянути цей допис в Instagram @matchtv_channel welcome k Nam v 🇧🇾🙏😂😂Wmurnovu Genichu Cherdaku salam Допис, поширений timi1010 (@timi1010) 22 Бер 2020 р. о 2:53 PDT

Чемпіонат Білорусі - єдиний з європейських футбольних чемпіонатів, який зараз проводиться. Всі інші першості призупинені у зв'язку з карантином, що викликаний пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.

Раніше, Шахтар Вернидуба програв у першому турі чемпіонату Білорусі.

Нагадаємо, БАТЕ з сенсаційної поразки стартував у чемпіонаті Білорусі.