Мілевський запросив коментаторів російського телеканалу до Білорусі

Джерело - Чемпіон.
35-річний український форвард Динамо-Брест Артем Мілевський запросив коментаторів російського телеканалу Матч ТВ до Білорусі.
Про це футболіст написав Мілевський в Instagram.
"Матч ТВ, ласкаво просимо до нас, в Білорусь. Шмурнову, Генічу, Черданцеву привіт", - написав Мілевський.
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@matchtv_channel welcome k Nam v 🇧🇾🙏😂😂Wmurnovu Genichu Cherdaku salam
Чемпіонат Білорусі - єдиний з європейських футбольних чемпіонатів, який зараз проводиться. Всі інші першості призупинені у зв'язку з карантином, що викликаний пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.
Раніше, Шахтар Вернидуба програв у першому турі чемпіонату Білорусі.
Нагадаємо, БАТЕ з сенсаційної поразки стартував у чемпіонаті Білорусі.