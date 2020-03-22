Смалійчук: Димінський уникне покарання у справі про смертельну ДТП

У Олега Смалійчука в Карпатах за Димінського була зарплата 5 тисяч гривень.

Про це розповів сам агент Смалійчук.

"Я позитивної думки про Димінського. Принциповий, розумний і запальний. Я ні на кого не працюю. У мене в Карпатах за Димінського була зарплата 5 тисяч гривень. Я працював на Карпати.

Друге. З приводу смертельної ДТП - це справа слідства, суду. Поки суд не доведе, що це був він. Упевнений, у нього не буде обвинувального акту, оскільки не він був у авто.

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У більшості олігархів свої мухи в голові. Якщо взяти інших президентів клубів, у яких мухи, то у Димінського - "мушки". Він сам грав у футбол в молоді роки, розуміє цю гру і ставиться до неї адекватно. Ми недавно зустрічалися, багато сказали один одному в очі, аналізували", - сказав Смалійчук.