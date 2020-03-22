Мінськ здобув вольову перемогу над Белшиною у 1 турі чемпіонату Білорусі

У матчі взяли участь 5 українців

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 березня, у першому турі чемпіонату Білорусі Белшина приймала ФК Мінськ.

На старті зустрічі господарі вийшли вперед. Але після перерви хід гри змінився - гості забили три голи і святкували вольову перемогу.

У складі Белшини увесь матч провів гравець Інгульця Михайло Писко, який на правах оренди виступає у білоруському клубі. У складі Мінську грали аж чотири українці - Олександр Васильєв (відзначився забитими голом, реалізувавши пенальті), Дмитро Рижук, Євген Чаговець і Владислав Насібулін (був замінений на 85-ій хвилині).

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

1 тур, 22 березня

Белшина - ФК Мінськ 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Ковель, 1:1 - 50 Васильєв (пен), 1:2 - 55 Хващинський, 1:3 - 74 Шрамченко

Раніше, Шахтар Вернидуба програв у першому турі чемпіонату Білорусі.

Нагадаємо, БАТЕ з сенсаційної поразки стартував у чемпіонаті Білорусі.