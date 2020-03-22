У матчі чемпіонату Білорусі було призначено 5 пенальті

Два пенальті було не реалізовано

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 березня, у першому турі чемпіонату Білорусі Слуцьк зустрічався з командою Славія-Мозир.

У першому таймі матчу команди обмінялися забитими голами. Після перерви господарі забили ще два голи. У цьому матчі арбітр Сергій Чистов призначив аж п’ять пенальті, два з яких не були реалізовані. Чотири пенальті було призначено у ворота гостей.

У складі Слуцька українець Сергій Чеботаєв провів увесь матч, Юрій Тетеренко вийшов на заміну на 21-ій хвилині. У складі гостей українець Юрій Пантя провів увесь матч і отримав жовту картку.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

1 тур, 22 березня

Слуцьк - Славія-Мозир 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 30 Чухлі (пен), 1:1 - 44 Такулов 2:1 - 73 Сердюк, 3:1 - 79 Сердюк (пен)

Раніше, Шахтар Вернидуба програв у першому турі чемпіонату Білорусі.

Нагадаємо, БАТЕ з сенсаційної поразки стартував у чемпіонаті Білорусі.