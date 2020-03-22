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Буффон і К'єлліні продовжать контракти з Ювентусом

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Буффон і К'єлліні продовжать контракти з Ювентусом
#Буффон, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Воротар Ювентуса Джанлуїджі Буффон і захисник Джорджо К'єлліні близькі до укладення нових контрактів з клубом.

Про це повідомляє Goal.

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Нинішні угоди гравцем закінчуються влітку, проте незабаром вони будуть продовжені до 2021 року.

У цьому сезоні 35-річний К'єлліні провів всього три гри, пропустивши більшу частину кампанії через розрив хрестоподібних зв'язок коліна.

42-річний Буффон зіграв 11 матчів, тричі зберігши ворота в недоторканності.

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