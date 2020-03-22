 Глєб: Одного разу Гвардіола гаркнув на Мессі, то Лео просто м'яч вибив і пішов з тренування | Футбол | Champion.com.ua
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Глєб: Одного разу Гвардіола гаркнув на Мессі, то Лео просто м'яч вибив і пішов з тренування

Сьогодні 12:33 878 0
Олександр Глєб згадав про гру в одній команді з Ліонелем Мессі.
Глєб: Одного разу Гвардіола гаркнув на Мессі, то Лео просто м'яч вибив і пішов з тренування

Джерело - Чемпіон.

У Барселоні ніхто не має права підвищувати голосу на Ліонеля Мессі.

Про це розповів колишній півзахисник іспанського клубу Олександр Глєб.

"Хто кращий Мессі чи Кріштіану Роналду? За талантом - Мессі. За цілеспрямованістю - Роналду. Якщо їх об'єднати - це найкращий футболіст світу. Ні, мені подобається Мессі більше. Але у Мессі немає того, що є у Кріштіану. У нього є характер. Куди б він не приходив, він лідер, тягне за собою. Він шалено не любить програвати. Дивись, коли Роналду програє, він злиться, кричить. Лео спокійний: ну програли.

У Барселоні на тренуванні ніхто навіть голос на Мессі не підвищував. Гвардіола один раз гаркнув на нього, Мессі просто м'яч вибив і пішов з тренування. Хаві підходив до нього і казав: "Чуєш, Пеп, це ж Лео. Заспокойся ". Там всі зірки світового рівня, хто там кому-то буде вказувати, що робити і як жити.

Про нього пошепки говорили. Коли він якусь гру проведе, якийсь божевільний гол забив, там щось дав, відвозив. Там просто іноземці - я, Анрі, Маркес, Гудйонсен - пошепки говорили, знаєш: "Ти бачив, що маленький робив сьогодні?". Він особливий. Всі розуміли, що він просто найкращий. Лео - це цар ", - розповів Глєб в інтерв'ю Віктору Вацко.

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