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Шевченко: Україна підтримує Італію в боротьбі з коронавірусом

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Шевченко: Україна підтримує Італію в боротьбі з коронавірусом

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко поділився фотографіями фасаду будівлі Київської міської державної адміністрації, яка була підсвічена кольорами італійського прапора.

"Україна підтримує Італію в боротьбі з COVID-19", - написав Шевченко.

Відзначимо, в Італії від коронавірусу померло уже 4825 людини.

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