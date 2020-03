Шевченко: Україна підтримує Італію в боротьбі з коронавірусом

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко поділився фотографіями фасаду будівлі Київської міської державної адміністрації, яка була підсвічена кольорами італійського прапора.

Відзначимо, в Італії від коронавірусу померло уже 4825 людини.

Ukraine 🇺🇦 is supporting Italy 🇮🇹 in fighting against COVID-19🙏🏼

City Hall of Kyiv ❤️❤️❤️



L’Ucraina 🇺🇦 supporta l’Italia 🇮🇹 nella lotta contro il COVID-19 🙏🏼

City Hall di Kiev ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/DyOJ8La6YI