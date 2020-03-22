Шевченко: Україна підтримує Італію в боротьбі з коронавірусом

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко поділився фотографіями фасаду будівлі Київської міської державної адміністрації, яка була підсвічена кольорами італійського прапора.
"Україна підтримує Італію в боротьбі з COVID-19", - написав Шевченко.
Відзначимо, в Італії від коронавірусу померло уже 4825 людини.
Ukraine 🇺🇦 is supporting Italy 🇮🇹 in fighting against COVID-19🙏🏼— Andriy Shevchenko (@jksheva7) March 21, 2020
City Hall of Kyiv ❤️❤️❤️
L’Ucraina 🇺🇦 supporta l’Italia 🇮🇹 nella lotta contro il COVID-19 🙏🏼
City Hall di Kiev ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/DyOJ8La6YI