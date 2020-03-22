Шевченко: Україна підтримує Італію в боротьбі з коронавірусом

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко поділився фотографіями фасаду будівлі Київської міської державної адміністрації, яка була підсвічена кольорами італійського прапора.

"Україна підтримує Італію в боротьбі з COVID-19", - написав Шевченко.

Відзначимо, в Італії від коронавірусу померло уже 4825 людини.