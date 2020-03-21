Воротар мадридського Реалу, який зараз знаходиться в оренді в Реал Ов'єдо, зростає на очах.

Таку думку висловив екс-голкіпер київського Динамо та збірної України Олександр Шовковський.

"Лунін вже довів, що на сьогодні він - одна з надій українського футболу, а за свою гру на молодіжному чемпіонаті світу, де збірна здобула перемогу, Андрій отримав нагороду як найкращий голкіпер. Ми бачимо, як він росте, мужнішає, ми задоволені цим. Але все залежить від нього", - сказав Шовковський.