 Скоро "хворому" Павелко буде поставлений остаточний діагноз, - Гордон | Футбол | Champion.com.ua
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Гордон: Скоро "хворому" Павелко буде поставлений остаточний діагноз

Сьогодні 20:48 2775 0
Над президентом української асоціації футболу ведеться розслідування
Гордон: Скоро "хворому" Павелко буде поставлений остаточний діагноз
#Гордон, #Павелко, #УАФ

Джерело - Динамоманія.

Тимчасова слідча комісія нинішнього парламенту вивчає кримінальний талант президента української асоціації футболу Андрія Павелка.

Про це розповів український журналіст Дмитро Гордон.

"Народний депутат VIII скликання від правлячого тоді Блоку Петра Порошенка, він же глава бюджетного комітету ВР, він же президент ФФУ / УАФ Андрій Павелко вирішив направити понад мільярд гривень на забезпечення грандіозної футбольної афери, користуючись службовим становищем", - сказав Гордон.

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"Зараз його багатошаровий кримінальний талант скрупульозно вивчає тимчасова слідча комісія вже нинішнього парламенту. Очевидно, незабаром цього "хворому" буде поставлений остаточний діагноз", - підсумував журналіст.

Нагадаємо, починаючи з сезону-2021/2022 у клубів УПЛ повинні з'явитися жіночі команди.

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