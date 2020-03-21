Тимчасова слідча комісія нинішнього парламенту вивчає кримінальний талант президента української асоціації футболу Андрія Павелка.

Про це розповів український журналіст Дмитро Гордон.

"Народний депутат VIII скликання від правлячого тоді Блоку Петра Порошенка, він же глава бюджетного комітету ВР, він же президент ФФУ / УАФ Андрій Павелко вирішив направити понад мільярд гривень на забезпечення грандіозної футбольної афери, користуючись службовим становищем", - сказав Гордон.