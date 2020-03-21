Сергій Палкін не продає гравців з Шахтаря, це робить ще Мірча Луческу.

Таку думку висловив агент Олег Смалійчук.

"Це Палкін продає футболістів за десятки мільйонів євро? Продавати гравців і керувати клубом - різні речі. Це продає ще Луческу. Палкін почне продавати тоді, коли підуть Манор Соломон і Маркос Антоніо. Поки що продає не він", - сказав Смалійчук.

Актуально: Смалійчук: Слова Палкіна про можливий трансфер Матвієнка - відповідь менеджера минулого століття

"Я ні на кого не наїжджав, а висловив свою думку. Палкін мені не ворог, я вже забув, як його звати. У бізнесі немає друзів чи ворогів, тут є партнери чи конкуренти. Я не можу вважати конкурентом людину, яка побудує бізнес за радянськими або пострадянськими стандартам", - підсумував агент.