 Палкін мені не ворог, я вже забув, як його звати, - Смалійчук | Футбол | Champion.com.ua
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Смалійчук: Палкін мені не ворог, я вже забув, як його звати

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Смалійчук: Палкін мені не ворог, я вже забув, як його звати
#Смалійчук, #Палкін, #Шахтар

Джерело - ТаТоТаке.

Сергій Палкін не продає гравців з Шахтаря, це робить ще Мірча Луческу.

Таку думку висловив агент Олег Смалійчук.

"Це Палкін продає футболістів за десятки мільйонів євро? Продавати гравців і керувати клубом - різні речі. Це продає ще Луческу. Палкін почне продавати тоді, коли підуть Манор Соломон і Маркос Антоніо. Поки що продає не він", - сказав Смалійчук.

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"Я ні на кого не наїжджав, а висловив свою думку. Палкін мені не ворог, я вже забув, як його звати. У бізнесі немає друзів чи ворогів, тут є партнери чи конкуренти. Я не можу вважати конкурентом людину, яка побудує бізнес за радянськими або пострадянськими стандартам", - підсумував агент.

Нагадаємо, Смалійчук: Шаблій та Вацко - одна шарашкіна контора.

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