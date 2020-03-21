Через пандемію коронавірусу необхідно зупиняти всі спортивні змагання у Європі.

Про це розповів голова комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич.

"Я не думаю, що це правильно. І Білорусь, вважаю, теж нікуди від цієї проблеми не втече. Візьмемо Бергамо. Аталанта з Валенсією зіграли матч в Лізі чемпіонів, зараз в цьому місті один з найвищих показників по смертності через хворобу. Я не кажу, що в цьому винен був тільки футбол, але і футбол в тому числі.

Дограти (чемпіонат України), вважаю, треба. Але в першу чергу виходити з ситуації, яка складеться по захворюваності. Якщо вірус не відступить, який тоді сенс відновлювати змагання?", - розповів Маркевич.