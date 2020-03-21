Шевченко погодиться продовжити роботу в збірній України – Орбу

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко має продовжити роботу у національній команді.

Про це розповів колишній хавбек Шахтаря та збірної України Геннадій Орбу.

"Шкода всю нашу збірну і всіх, хто був причетний до виходу на Євро. Збірна на "п'ятірку" провела відбірковий турнір, довго йшла до цієї мети, і тепер доведеться ще рік чекати турніру. Якою буде команда через рік, передбачити складно

Найголовніше зараз, на мій погляд – вирішити питання з головним тренером, щоб Андрій Шевченко продовжив роботу в збірній. Впевнений, що в ситуації, яка склалася, він теж погодиться продовжити роботу в збірній, адже мріяв з цими хлопцями взяти участь в Євро", - розповів Орбу.