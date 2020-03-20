 У Німеччині виключають можливість відновлення футбольних матчів в 2020 році | Футбол | Champion.com.ua
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У Німеччині виключають можливість відновлення футбольних матчів в 2020 році

Сьогодні 21:39 375 0
Футбольні матчі відновляться не раніше 2021 року
У Німеччині виключають можливість відновлення футбольних матчів в 2020 році
#коронавірус

Джерело - rbc.ua.

Відновлення футбольних матчів у Німеччині у 2020 році є неможливим.

Про це вірусолог Йонас Шмідт-Шанасіт заявив в інтерв'ю NDR.

"Навіть після закінчення пандемії коронавірусу, відновлення футбольних матчів у Німеччині цього року є неможливим, тому що це може погіршити ситуацію.

Футбол в Німеччині може поновитися у 2021 році", - зазначив Шмідт-Шанасіт.

Раніше, Голанд став найкращим гравцем Бундесліги у лютому.

Нагадаємо, Голанд став першим в історії, хто в одному сезоні Ліги чемпіонів забивав за дві різні команди.

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