У Німеччині виключають можливість відновлення футбольних матчів в 2020 році

Джерело - rbc.ua.
Відновлення футбольних матчів у Німеччині у 2020 році є неможливим.
Про це вірусолог Йонас Шмідт-Шанасіт заявив в інтерв'ю NDR.
"Навіть після закінчення пандемії коронавірусу, відновлення футбольних матчів у Німеччині цього року є неможливим, тому що це може погіршити ситуацію.
Футбол в Німеччині може поновитися у 2021 році", - зазначив Шмідт-Шанасіт.
Раніше, Голанд став найкращим гравцем Бундесліги у лютому.
Нагадаємо, Голанд став першим в історії, хто в одному сезоні Ліги чемпіонів забивав за дві різні команди.