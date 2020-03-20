У Німеччині виключають можливість відновлення футбольних матчів в 2020 році

Відновлення футбольних матчів у Німеччині у 2020 році є неможливим.

Про це вірусолог Йонас Шмідт-Шанасіт заявив в інтерв'ю NDR.

"Навіть після закінчення пандемії коронавірусу, відновлення футбольних матчів у Німеччині цього року є неможливим, тому що це може погіршити ситуацію.

Футбол в Німеччині може поновитися у 2021 році", - зазначив Шмідт-Шанасіт.