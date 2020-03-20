Став відомий клуб, пропозицію якого по Тете перебив Шахтар

У зимове трансферне вікно минулого року проходив складний переговорний процес щодо талановитого вінгера Шахтаря Тете, який опинився у результаті в Шахтарі.

Про це агент Пабло Буено заявив в інтерв'ю GauchaZH.

"Лісабонський Спортінг вийшов на президента Греміо і запропонував за Тете 17 мільйонів бразильських реалів (трохи більше 3 мільйонів євро - прим.). Я дізнався про це від друга і відразу ж прийшов поспілкуватися з Ромілдо (Ромілдо Болзан Жуніор є президентом Греміо - прим.), сказавши, що такий футболіст коштує набагато дорожче. Я сказав йому, що принесу більшу пропозицію, і через 10 днів я приїхав з нею - Греміо отримував би 10 мільйонів євро.

Після юнацького чемпіонату Південної Америки я просив керівництво запропонувати Тете професійний контракт. Я не просив їх робити його гравцем стартового складу, а просто хотів, щоб він мав можливість тренуватися з першою командою. Через пару днів Ромілдо подзвонив мені і сказав: Між нами і Шахтарем все залагоджено. Якщо ви домовитеся з ними, ми його продамо.

Я не зрозумів нічого, адже раніше він говорив, що Греміо не хоче продавати Тете. Але потім мені сказали, що трансфер здійснили, щоб заплатити підйомні Дієго Тарделлі, який запросив зарплату в 1,5 мільйона бразильських реалів на місяць. Але про це ніхто не говорить", - сказав Буено.