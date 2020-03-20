 Кантона може отримати роботу у Манчестер Юнайтед | Футбол | Champion.com.ua
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Кантона може отримати роботу у Манчестер Юнайтед

Сьогодні 19:10 263 0
Француз може стати послом клубу
Кантона може отримати роботу у Манчестер Юнайтед
#Кантона, #МЮ

Джерело - sport.ua.

Екс-форвард національної збірної Франції і Манчестер Юнайтед Ерік Кантона може отримати посаду в структурі англійського клубу.

Про це повідомляє Mirror.

53-річний француз може стати послом клубу, як Браян Робсон і Деніс Ірвін. За допомогою цього кроку керівництво клубу сподівається пом'якшити відносини з уболівальниками.

Кантона провів в Манчестер Юнайтед п'ять років, за які ставав чотири рази чемпіоном Англії. Також в його активі два Кубки країни. У 179 матчах він забив 81 гол і зробив 61 результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед хоче купити Обамеянга.

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