Футболістам Серії А хочуть зменшити розмір зарплат

Найбільше постраждають ті, хто заробляє понад €1,5 мільйони

Почалися переговори між Серією А та Асоціацією італійських футболістів.

Про це журналіст Ніколо Скіра написав у Twitter.

Клуби просять футболістів погодитися на зниження зарплати на 15-30%. При цьому ризикують втратити 30% зарплати тільки ті гравці, які заробляють більше €1,5 мільйонів на рік.

Таким чином, клуби Серії А будуть намагатися зменшити свої фінансові втрати на €250 мільйонів. За попередніми оцінками, через пандемію коронавіруса COVID-19 клуби Серії А втратять близько €1 мільярда.

Iniziate le manovre tra #SerieA e #AIC. I club chiedono ai tesserati la rinuncia dell'ingaggio tra il 15 e 30%, con la decurtazione del 30% per chi che guadagna almeno 1,5 milioni lordi. In questo modo la A punta a risparmiare €250M sul Miliardo che rischia di perdere. #CoVid_19 — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 20, 2020

Раніше, Лаціо визначився з ціною на Милинковича-Савича.

Нагадаємо, ПСЖ зацікавлений у трансфері лідера Лаціо.