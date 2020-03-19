Караваєв про перенесення Євро: Буде стимул ще рік працювати

Хавбек Динамо Олександр Караваєв очікує збільшення конкуренції у збірній України.

Про це він заявив в інтерв'ю FootballHub.

"Потрібно прийнято те, що трапилося з Євро, і не звертати уваги. Ми в цьому не винні, в світі склалася така ситуація. У нас в збірній буде стимул ще рік працювати, тримати планку. Буде час ще краще зігратися.

Крім того, є хлопці із закордонних чемпіонатів, і дехто з них мало грав цього сезону. Немає сумнівів, що в збірній буде більше конкуренції, адже є молоді хлопці, готові посилити команду", - сказав Караваєв.