Караваєв про перенесення Євро: Буде стимул ще рік працювати

Джерело - sport.ua.
Хавбек Динамо Олександр Караваєв очікує збільшення конкуренції у збірній України.
Про це він заявив в інтерв'ю FootballHub.
"Потрібно прийнято те, що трапилося з Євро, і не звертати уваги. Ми в цьому не винні, в світі склалася така ситуація. У нас в збірній буде стимул ще рік працювати, тримати планку. Буде час ще краще зігратися.
Крім того, є хлопці із закордонних чемпіонатів, і дехто з них мало грав цього сезону. Немає сумнівів, що в збірній буде більше конкуренції, адже є молоді хлопці, готові посилити команду", - сказав Караваєв.
Раніше, Шевченко дав поради щодо захисту від коронавірусу.
Нагадаємо, УЄФА перенесла чемпіонат Європи на 2021 рік.