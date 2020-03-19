 Степаненко: Засмутився через Євро, але потрібно думати про здоров'я | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Степаненко: Засмутився через Євро, але потрібно думати про здоров'я

Вчора 22:55 484 0
Хавбек засмутився через перенесення Євро-2020
Степаненко: Засмутився через Євро, але потрібно думати про здоров'я
#Степаненко, #Євро

Джерело - sport.ua.

Хавбек Шахтаря і збірної України Тарас Степаненко засмучений через перенесення Євро на наступний рік, однак така пауза дасть йому повноцінно відновитися.

Про це він заявив в інтерв'ю FootballHub.

"Я дуже чекав Євро, це велика подія. Багато футболістів за всю кар'єру не змогли потрапити на Євро. Я дуже чекав турніру, готувався. Засмутився, але важливо розуміти, що така ситуація не тільки в Україні, а в усьому світі. Потрібно відкласти амбіції і думати про здоров'я людей.

Але зараз я відновлююся, спокійно готуюся, і для мене це добре. Раніше поспішав, а тепер можу спокійно йти за програмою", - сказав Степаненко.

Раніше повідомлялося про те, що Рома проявляє інтерес до гравця Шахтаря Михайла Мудрика.

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