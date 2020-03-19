Об'єднані всі ресурси для боротьби з коронавірусом

Джерело - ФК Шахтар.

Президент Шахтаря Рінат Ахметов направляє 300 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Для цього об'єднані всі ресурси - Благодійного фонду, компаній ДТЕК і Метінвест, ФК Шахтар і всіх активів SCM.

Вже закуплені і передані МОЗ апарати штучної вентиляції легенів та засоби індивідуального захисту для українських медиків. Крім цього, будуть придбані понад 300 тисяч експрес-тестів на коронавірус і ще як мінімум 200 апаратів ШВЛ.

Раніше, Шахтар потрапив до ТОП-100 найдорожчих клубів світу.