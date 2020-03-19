Джерело - ФК Шахтар.
Президент Шахтаря Рінат Ахметов направляє 300 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Для цього об'єднані всі ресурси - Благодійного фонду, компаній ДТЕК і Метінвест, ФК Шахтар і всіх активів SCM.
Вже закуплені і передані МОЗ апарати штучної вентиляції легенів та засоби індивідуального захисту для українських медиків. Крім цього, будуть придбані понад 300 тисяч експрес-тестів на коронавірус і ще як мінімум 200 апаратів ШВЛ.
Раніше, Шахтар потрапив до ТОП-100 найдорожчих клубів світу.