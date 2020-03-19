Вернидуб: Фонсека казав багато гидоти на мою адресу

Екс-тренер луганської Зорі Юрій Вернидуб не сварився з колишнім тренером Шахтаря Паулу Фонсекою.

Про це Вернидуб заявив в інтерв'ю FootballHub.

"Не можу сказати, що я сварився з Фонсекою...Мене ж таки не Фонсека зачепив, мене зачепило саме ставлення до Зорі в один час.

У мене особисто ніяких претензій. Назвіть інтерв'ю, де я хоч раз сказав, що Фонсека такий-сякий і поганий. Я ніде ні разу не сказав. Він на мою адресу казав багато гидоти, я в його адресу жодного разу нічого не говорив. Так хто лаявся з ким?"- сказав Вернидуб.