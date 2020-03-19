Матчі української молодіжки у березні перенесені

Поєдинки проти Мальти та Північної Ірландії 27 і 31 березня не відбудуться

Джерело - УАФ.

У спеціальному листі на адресу національних асоціацій УЄФА підтвердила перенесення матчів відбіркового турніру Євро-2021 U-21, запланованих на березень поточного року.

Про це повідомляє УАФ.

Таким чином, поєдинки Мальта - Україна і Україна - Північна Ірландія, які повинні були відбутися 27 березня і 31 березня відповідно, будуть проведені пізніше. Про нові можливі дати для ігор кваліфікації Євро-2021 U-21 УЄФА повідомить найближчим часом.

У фінальний турнір Євро-2021 U-21 потраплять переможці дев'яти груп, краща друга команда і чотири переможці плей-офф за участю інших других команд. Ще дві путівки мають господарі - Угорщина і Словенія.

Нагадаємо, УПЛ застерегла клуби від невиплати зарплат гравцям під час карантину.