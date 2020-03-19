Президент ПФЛ назвав головну проблему розпуску клубів на карантин

Джерело - ua-football.com.
Однією з головних проблем розпуску клубів на карантин у зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19 є зарплатне питання.
Про це керівник ПФЛ Сергій Макаров заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.
"З одного боку клуби не отримують ніяких доходів від футбольної діяльності, інвестори не отримують доходів або мають знижені доходи від основного бізнесу.
Але з іншого боку і футболісти – вони теж люди, вони є працівниками, не з їхньої вини це трапилось, вони хочуть їсти, мають сім’ї, дітей.
Тож ми рекомендуємо, аби клуби поводились у законодавчому полі: маємо трудове законодавство України, тому про невиплати зарплатні не йдеться. Потрібно домовлятися в руслі роботодавець-працівник. Треба шукати компроміс, йти цивілізованим шляхом", - зазначив Макаров.
Раніше, УПЛ, Чемпіонати U-21 та U-19 офіційно призупинені.