Виконавчий директор УПЛ: Чемпіонат можна дограти міні-турніром або зафіксувати поточну таблицю

Дикий розповів про варіанти фінішу сезону УПЛ

Через пандемію коронавірусу в УПЛ може не залишитися часу, щоб дограти чемпіонат у нормальному вигляді.

Про це виконавчий директор УПЛ Євген Дикий заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Якщо ми будемо розуміти, що у нас вже не залишається часу, щоб дограти наш чемпіонат в нормальному вигляді, рішення про фіксацію результатів за поточною турнірною таблицею може бути прийнято. Але я ще раз повторюю, що таке питання буде винесено на Загальні збори учасників. На підставі дискусії ми прийдемо до певного рішення. Є кілька варіантів: повноцінне догравання чемпіонату, міні-турнір з визначенням переможців. Але потрібно зробити так, щоб всі залишилися задоволені і не оскаржили потім це рішення в кабінетах, як уже пишуть деякі ЗМІ. Тобто, якщо більшість клубів прийме будь-яке рішення, інші клуби повинні його поважати. Навіть якщо дійде до будь-яких дисциплінарних розглядів, у людей просто не буде відповідної правової бази, щоб оскаржити це рішення", - зазначив Дикий.

Раніше, УПЛ, Чемпіонати U-21 та U-19 офіційно призупинені.