Вернидуб: Петряк категорично не хотів переходити до Шахтаря

Хавбек Іван Петряк не хотів підписувати контракт з донецьким Шахтарем у 2016 році.

Про це Юрій Вернидуб заявив в інтерв'ю FootballHub.

"Найкращий гравець, з яким працював? З тих, з ким працював, назву Маліновського. Хлопець з характером.

Ще Петряк Ваня. Шахтар? Він не хотів туди, але життя змусило. Він категорично відмовлявся, навіть мені довелося його 2 дні вмовляти. Здорово, що він уже незалежний, вже в Угорщині", - сказав Вернидуб.