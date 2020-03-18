Вернидуб: Петряк категорично не хотів переходити до Шахтаря

Джерело - sport.ua.
Хавбек Іван Петряк не хотів підписувати контракт з донецьким Шахтарем у 2016 році.
Про це Юрій Вернидуб заявив в інтерв'ю FootballHub.
"Найкращий гравець, з яким працював? З тих, з ким працював, назву Маліновського. Хлопець з характером.
Ще Петряк Ваня. Шахтар? Він не хотів туди, але життя змусило. Він категорично відмовлявся, навіть мені довелося його 2 дні вмовляти. Здорово, що він уже незалежний, вже в Угорщині", - сказав Вернидуб.
Петряк виступав за Ференцварош на правах оренди, а потім на повноцінній основі перейшов до Фееервара.
Нагадаємо, Динамо Мілевського переграло Шахтар Вернидуба у Суперкубку Білорусі.