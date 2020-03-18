Олійник: Після прильоту з України мене відправили на карантин

Український хавбек Денис Олійник вибув до Фінляндії і відразу був відправлений на карантин.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"У Фінляндії чемпіонат повинен був початися в квітні, але перенесли на червень попередньо. Деякі команди розпустили всіх по домівках. У нас у кожного є індивідуальна програма.

Я ж повернувся з України на літаку, і зараз відправлений в карантин. Контактував з великою кількістю людей, тому я ізольований. Клуб все необхідне привіз мене додому", - сказав Олійник.