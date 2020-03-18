Морозюк: У Туреччині по-різному відреагували на рішення грати далі

Футболіст розповів, як в Туреччині реагують на пандемію коронавірусу

У Туреччині люди ходять у масках, але людей на вулиці стало відчутно менше.

Про це гравець Різеспора Микола Морозюк заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Атмосфера напружена, але істерики і паніки немає. Люди ходять в масках, але людей на вулиці стало відчутно менше. Набагато менше людей навколо. Але, в цілому, все як завжди. Особливо жорсткого карантину немає. Закриваються заклади, центри, підприємства. Що стосується футболу, то вирішили продовжити чемпіонат. Всі на це відреагували по-різному. Але все спокійно, без паніки. Є невеликий страх тільки", - сказав Морозюк.

Раніше, Гармаш потрапив до символічної збірної туру у Туреччині.

Нагадаємо, Гармаш забив гол у чемпіонаті Туреччини.