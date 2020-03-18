Шевченко: Я підтримую рішення УЄФА перенести Євро

Спорт повинен відійти в сторону, коли йдеться про загрозу здоров’ю чи навіть життю людей.

Про це заявив наставник збірної України Андрій Шевченко.

"Як я ставлюся до рішення УЄФА перенести Євро на рік? Я дуже підтримую це рішення, до того, вітаю такі засоби, це дуже правильно. Спорт повинен відійти в сторону, коли йдеться про загрозу здоров’ю чи навіть життю людей. Це спричинить незручності, безумовно, але ми повинні усвідомлювати, що це загальносвітова проблема. І лише спільними зусиллями її можна подолати", - зазначив Шевченко.