Президент Інгульця: Зараз підтягнули футболістів до тонусу під чемпіонат, а він не почався, як далі бути?

У розв'язанні питання призупинення чемпіонату України варто було зібрати всіх тренерів і дійти до якоїсь думки.

Про це президент ФК Інгулець Олександр Поворознюк заявив в інтерв’ю Football Hub.

"Як виходити з цієї ситуації, команди пройшли збори, а тепер 4 місяці команди Першої ліги без ігрової практики в офіційних матчах? Як жити далі і наскільки це може бути проблема? Ну це просто катастрофа. Це гроші викинуті на вітер, хто це відшкодує? Зрозуміло, що ніхто. Ну хоча б просто тепер прислухалися до нас, до наших рекомендацій, як ми це бачимо, футболісти, тренери.

Яка головна рекомендація? Зібрати всіх тренерів і дійти до якоїсь думки. Я розумію, що це катастрофа, якої ще не було. Треба якось виходити з положення. Але, знову ж таки, не треба нас просто ставати перед фактом. Зараз підтягнули футболістів до тонусу під чемпіонат, а він не почався, як далі бути? Тренуватися ж теж не можна. Команду доведеться розпускати, а що потім?", - зазначив Поворознюк.